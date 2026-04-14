Mette-Marit di Norvegia riappare con la macchina per l’ossigeno accompagnata dai figli Sverre Magnus e Ingrid Alexandra

La principessa Mette-Marit è stata vista di recente mentre si spostava in auto con un trattamento di ossigeno, accompagnata dai figli Sverre Magnus e Ingrid Alexandra. Il principe Haakon e la principessa hanno organizzato un ricevimento dedicato agli atleti. La presenza della famiglia reale è stata notata in diverse occasioni pubbliche negli ultimi giorni.

I principi hanno ospitato a palazzo un ricevimento per gli atleti che hanno partecipato alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina. Pur sorridente, Mette-Marit è entrata nella sala con un sistema di respirazione assistita. È la prima volta che la principessa si fa vedere con l’ossigeno a un evento ufficiale, evidenziando così lo stadio avanzato della malattia cronica di cui soffre, per la quale è stato annunciato in un comunicato ufficiale che in futuro non è escluso un trapianto di polmone. Al di là di questo dettaglio, la principessa è apparsa di buon umore, vestita con pantaloni palazzo color verde mela e una T-shirt bianca di Zimmermann abbinati a un blazer blu navy.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Mette-Marit di Norvegia riappare con la macchina per l’ossigeno, accompagnata dai figli Sverre Magnus e Ingrid Alexandra Leggi anche: Mette-Marit di Norvegia riappare in pubblico con la spilla della zia che l’odiava Ingrid Alexandra di Norvegia si trova in Lapponia per conoscere il popolo Sami. Guarda la foto spettacolare con l'aurora borealeLa principessa ereditaria, che ora vive a Sydney, sta trascorrendo alcuni giorni nel nord del suo Paese con il popolo Sami. Mette Marit di Norvegia con le cannule nasali a un evento ufficiale. Marito e figli la sostengono - facebook.com facebook Oggi la moglie del principe ereditario Haakon di Norvegia ha fatto la prima apparizione pubblica utilizzando un apparecchio per la respirazione assistita. La principessa Mette-Marit di Norvegia è affetta da fibrosi polmonare malattia incurabile che colpisce le vi x.com