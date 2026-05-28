Ruud Gullit ha commentato la mancata qualificazione del Milan in Champions League, definendola un peccato. L’ex pallone d’oro olandese, che ha giocato per il club, ha parlato della situazione attuale dei rossoneri in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, esprimendo delusione per l’esito della stagione e riflettendo sui momenti che hanno portato a questa eliminazione.

In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l’ex pallone d’oro olandese Ruud Gullit, che al Milan ha lasciato un ricordo indelebile, si racconta e analizza la situazione dei rossoneri dopo la mancata qualificazione in Champions League, esprimendo molta delusione. C’è spazio poi anche per parlare della sua Olanda nell’imminente campionato del Mondo. Il punto di vista di un pallone d’oro. Ruud Gullit non ha mai dimenticato il Milan, e nemmeno il Milan ha mai dimentica Ruud. Il pallone d’oro del 1987, conquistato quando vestiva la maglia del diavolo e componeva il magico trio degli olandesi con Rijkaard e Van Basten, che a fine Aprile è entrato nella Hall of Fame del club di Via Aldo Rossi, si è raccontato in una lunga intervista concessa questa mattina alla Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Gullit sul Milan: “Champions sfumata, un peccato”

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