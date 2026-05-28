Gullit | Milan fuori dalla Champions? Una delusione e un grande dispiacere

Da pianetamilan.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ruud Gullit ha espresso grande delusione per l'eliminazione del Milan dalla Champions League, definendola un dispiacere. L'ex centrocampista ha commentato l'esito della competizione, sottolineando la delusione personale e del club. La squadra ha concluso il torneo senza passare ai quarti di finale, suscitando reazioni di rammarico tra tifosi e addetti ai lavori. Gullit ha rilasciato queste dichiarazioni durante un'intervista alla Gazzetta.

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La mancata qualificazione in Champions League da parte del Milan continua a far discutere i tifosi e i doppi ex della storia gloriosa rossonera. L'ultimo ad esprimere alcune parole a riguardo è stato proprio Ruud Gullit, storico centrocampista del Milan degli anni 80-90. Intervistato dai microfoni de 'La gazzetta dello sport', l'olandese ha voluto commentare senza filtri il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo stagionale. I rossoneri, infatti, dopo la partita contro il Cagliari hanno conquistato il quinto posto in classifica con 70 punti, andando a giocare, di conseguenza, l'Europa League. "È stata una delusione grande perché proprio non me l'aspettavo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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