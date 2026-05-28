Gullit | Milan fuori dalla Champions? Una delusione e un grande dispiacere

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Ruud Gullit ha espresso grande delusione per l'eliminazione del Milan dalla Champions League, definendola un dispiacere. L'ex centrocampista ha commentato l'esito della competizione, sottolineando la delusione personale e del club. La squadra ha concluso il torneo senza passare ai quarti di finale, suscitando reazioni di rammarico tra tifosi e addetti ai lavori. Gullit ha rilasciato queste dichiarazioni durante un'intervista alla Gazzetta.