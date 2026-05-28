L’ex calciatore olandese ha espresso dispiacere per l’assenza dell’Italia dal Mondiale, sottolineando che il Milan, per la sua storia, dovrebbe partecipare sempre alla Champions League. Ha anche commentato le opportunità di Rafael Leao, consigliandogli di sfruttare il palcoscenico del torneo mondiale. Inoltre, ha menzionato il centrocampista croato, definendolo un fuoriclasse, e ha auspicato il suo mantenimento nel club.

L’ex rossonero, Ruud Gullit: «Leao sfrutti la vetrina del Mondiale. Modric è un fuoriclasse, spero che rimanga al Milan». Pallone d’Oro nel 1987, grande protagonista del Milan di Arrigo Sacchi e dell’Olanda vincitrice dell’Europeo nel 1988, Ruud Gullit è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano CRITICHE « E’ importante avere la possibilità di criticare, ma bisogna farlo in modo non cattivo, ovvero evitando parole cariche di odio. E’ un messaggio da dare soprattutto ai giovani. E non mi piace neppure che uno scriva sotto l’anonimato: mettere il proprio nome e la propria mail sarebbe meglio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Gullit: «Mi fa male che l’Italia non si sia qualificata al Mondiale. Per la sua storia il Milan deve giocare sempre in Champions»

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