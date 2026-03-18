La sentenza è senza appello | Milan fuori dalla Champions

La sentenza è definitiva: il Milan è escluso dalla prossima Champions League. Dopo la vittoria nel derby e il pareggio tra Inter e Atalanta, i tifosi avevano iniziato a sperare in una rimonta, ma la decisione finale ha confermato l'eliminazione della squadra dalla competizione europea. La notizia ha colpito l’ambiente rossonero e ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati.

Calciomercato Juventus: ruota tutto attorno a David, Zirkzee e Kolo Muani. L’incastro che infiamma i tifosi per l’estate, novità importanti! Fenerbahce sotto la lente dell’UEFA: indagine sul Fair Play Finanziario, nel mirino anche i trasferimenti di Skriniar e Mourinho. Cosa rischia il club Ilic Torino, missione rilancio con D’Aversa: c’entra anche il mercato! Roma, Celik stringe i denti: vuole esserci a tutti i costi col Bologna! Novità anche su Dybala Calciomercato Inter, Palestra sempre in cima ai pensieri: pronto il ringiovanimento in estate! Altri 2 profili sul taccuino Infortunio Zaccagni: l’esito ufficiale degli esami del capitano della Lazio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - La sentenza è senza appello: “Milan fuori dalla Champions” Articoli correlati Esonero Allegri, crisi Milan e sentenza senza appelloLa sconfitta contro la Fiorentina ha sancito l’inizio della crisi del Milan con i rossoneri che vedono ora a forte rischio il posto in Champions... Inter fuori dalla Champions League: decisivo l’ex Milan HaugeL'Inter perde andata e ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt. Aggiornamenti e notizie su La sentenza è senza appello Milan fuori... Temi più discussi: Riparazione dell’errore giudiziario (art. 643 c.p.p.) e scelta di patteggiare: l'ordinanza della Corte di Appello di Milano nel caso di Giulia Ligresti; Irene Pivetti condannata, i giudici: Proposito criminoso portato avanti con dolo; Milano, condannata pizzeria che esponeva una gigantografia di Totò: dovrà pagare 8 mila euro agli eredi del principe Antonio De Curtis; Milan, l'analisi della disfatta: no Rabiot, no party. Solo 2 vittorie su 7 partite senza di lui. Addio Leao, la sentenza è nettissima: Rapporto con il Milan giunto alla fineSembra ormai essere giunta al termine l'avventura al Milan di Rafael Leao. La parole sul rossonero sembrano lasciare pochissimi dubbi. spaziomilan.it Milan: la dialettica su Leao e la verità su Rabiot. Inter: le voci su Bastoni. Juve: il gol di Conceicao. Como: gli attacchi a Fabregas. E l’incredibile sentenza sulla Coppa ...Eccoci qui a discutere stranamente di nuove rogne. E un po’ anche di calcio, suvvia. Dieci cose. 1) Rompere i maroni a Leao è pratica facilissima.. tuttomercatoweb.com ESCLUSIVA MN - Kovacevic: “#Milan, batti la concorrenza della Premier e prendi #Vlahoivc: un fenomeno. Con un pò di continuità è sul livello di Haaland e Kane”. ( Alessandro Schiavone) - facebook.com facebook Giù le mani da #Leao: finora ha fatto tutto per il #Milan. L'incoerenza della narrazione #SempreMilan #SerieA x.com