La leggenda rossonera ha commentato la mancata qualificazione del Milan alla Champions League, definendola una delusione. Ha espresso speranza che Modric rimanga in squadra, mentre non ha avuto certezze sulle intenzioni di Leao.

Dispiaciuto per la mancata qualificazione del Milan alla Champions, Ruud Gullit spera che i rossoneri si rialzino in fretta perché il Diavolo non può stare fuori dall'Europa che conta. L'ex Pallone d’Oro, entrato a fine aprile nella Hall of fame del club di via Aldo Rossi ("Gli applausi e i cori di San Siro mi hanno emozionato"), ha parlato della sua ex squadra e del calcio italiano nelle vesti di ambasciatore della campagna di Ing contro l'odio on line. "È importante avere la possibilità di criticare - ha iniziato Ruud -, ma bisogna farlo in modo non cattivo, ovvero evitando parole cariche di odio. È un messaggio da dare soprattutto ai giovani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gullit: "Milan, che delusione! Ma spero che Modric resti. Leao? Non so cosa pensa..."

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RUUD GULLIT a FUORICLASSE, che risate con BOBO VIERI e CIRO FERRARA | Serie A Enilive | DAZN

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