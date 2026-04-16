Durante un'intervista a 'Sky Sport', il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato di Luka Modric, esaltandone l'atteggiamento da campione che non tollera gli errori. Ha anche espresso la speranza che il centrocampista possa rimanere nel club anche nella prossima stagione. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sul comportamento professionale del giocatore e sulle prospettive future del suo contratto.

Uno degli assoluti protagonisti della buona stagione del Milan è sicuramente Luka Modric, giocatore dal talento infinito che ha dimostrato più volte che l'età è solo un numero. Non è un caso che in stagione, quando il Pallone d'Oro ex Real Madrid è calato fisicamente, l'effetto si sia propagato al resto della squadra rossonera. Per il Milan è fondamentale, i compagni lo sanno e si augurano che possa rimanere ancora in rossonero il prossimo anno. Lo ha ammesso anche Matteo Gabbia nella sua ultima intervista ai microfoni di 'Sky Sport', rivelando quello che il difensore rossonero si porterà con sé in futuro dall'aver lavorato assieme a un campione come Modric.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gabbia esalta Modric: “Ha l’atteggiamento del campione che non accetta gli errori. Spero resti al Milan”

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