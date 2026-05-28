Il Milan non si è qualificato per la Champions League, suscitando delusione tra i tifosi. In un'intervista, un ex calciatore ha commentato la stagione, parlando anche di un attaccante attualmente in squadra. Ha inoltre espresso apprezzamenti per un centrocampista e annunciato un cambiamento nel ruolo di un altro giocatore. La discussione si è concentrata sui risultati e sulle prospettive future del club.

Entrato lo scorso aprile nella Hall of Fame rossonera, Ruud Gullit non ha mai nascosto il proprio amore per il Diavolo, neanche dopo il ritiro. Con la maglia del Milan, il "Tulipano Nero" ha realizzato 56 reti in 172 presenza, coronate dal Pallone d'Oro nel 1987. Oltre ai premi individuali, l'olandese ha vinto da protagonista 3 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Supercoppe Europee, 2 Coppe Intercontinentali e una Supercoppa Italiana. Ruud Gullit ha parlato del momento delicato che sta attraversando il Milan in una lunga intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Sulla mancata qualificazione in Champions: "È stata una delusione grande perché proprio non me l'aspettavo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gullit: “Milan, che delusione la mancata qualificazione in Champions. Ibra? Ecco cosa penso di lui”

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Ruud Gullit on AC Milans Defense with Maldini and Baresi

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