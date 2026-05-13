Zeroli il piccolo Gullit che fa volare la Juve Stabia E che sogna il ritorno al Milan

Da gazzetta.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dietro la rovesciata che ha spedito la Juve Stabia in semifinale playoff c’è la storia di un ragazzo che, prima di prendere a calci un pallone, prendeva a calci. nel karate. Kevin Zeroli nasce a Busto Arsizio così: tra arti marziali, ginnastica artistica e un’energia che evidentemente andava sfogata da qualche parte. Il calcio arriva presto, prestissimo: a 4 anni lo zio lo porta all’Ardor Busto e da lì parte tutto. Anche perché il fratello giocava già, quindi in famiglia il pallone era praticamente arredamento. A notarlo è il Milan quasi per caso. Estate 2012, centro sportivo Vismara: Zeroli fa due palleggi a bordocampo e qualche osservatore rossonero capisce subito che quel ragazzino qualcosa di diverso ce l’ha.🔗 Leggi su Gazzetta.it

zeroli il piccolo gullit che fa volare la juve stabia e che sogna il ritorno al milan
© Gazzetta.it - Zeroli, il "piccolo Gullit" che fa volare la Juve Stabia. E che sogna il ritorno al Milan...
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