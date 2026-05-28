Un uomo condannato a otto anni di carcere per aver ucciso due persone in un incidente stradale avvenuto lo scorso 23 marzo a Pusiano. L'uomo, alla guida in stato di ebbrezza, ha causato la morte di due uomini, identificati come Mattia Mazzina e Ivan Mezzera. La sentenza è stata emessa oggi da un tribunale locale. La causa dell’incidente è stata attribuita all’uso di alcool da parte del conducente.

Como, 28 maggio 2026 – Otto anni di carcere per il duplice omicidio stradale di Pusiano del 23 marzo 2025. È la pena, con la riduzione di un terzo garantita dal rito abbreviato, contenuta nella sentenza pronunciata stamattina nel corso dell’udienza preliminare per la morte di Mattia Mazzina, 42 anni di Colico (Lecco) e Ivan Mezzera, 44 di Bellano (Lecco). I due viaggiavano a bordo di una Golf all'interno del tunnel della sp639, al confine tra le province di Como e Lecco, quando la loro auto fu centrata dal pick-up Ford Ranger condotto da Andrea Valsecchi, 31 anni, residente a Cesana Brianza, che a quell'ora, circa le 2 di notte, faceva ritorno a casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Guidando ubriaco uccise Mattia Mazzina e Ivan Mezzera in un drammatico incidente: Andrea Valsecchi condannato a 8 anni

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