Napoli investite e uccise al Corso Garibaldi | il deputato Borrelli pubblica il drammatico video dell' incidente

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato le drammatiche immagini dell'investimento mortale di domenica sera al Corso Garibaldi di Napoli. Nel video si vede tragicamente come le. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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