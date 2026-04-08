Uccise l’ex fidanzata Sohaib condannato a 25 anni

La Corte di Assise di Aosta ha condannato a 25 anni di reclusione un uomo accusato di aver ucciso l’ex fidanzata. Il pubblico ministero aveva richiesto una pena più severa durante il processo. La decisione segue le indagini condotte dagli inquirenti e le testimonianze raccolte in aula. La sentenza è stata comunicata nella giornata di oggi, chiudendo così un procedimento giudiziario che si è svolto nelle scorse settimane.

AOSTA, 08 APR – E’ stato condannato a 25 anni di carcere Sohaib Teima, il ventiquattrenne di Fermo (di origini egiziane) accusato del femminicidio della sua ex fidanzata, Auriane Laisne, di 22 anni, francese, trovata morta il 5 aprile del 2024 all’interno della chiesetta abbandonata di Equilivaz, sopra La Salle, in Valle d’Aosta. Fatali per lei tre ferite provocate da un’arma da taglio al collo e all’addome. La sentenza è stata emessa dalla Corte di Assise di Aosta. Il pubblico ministero Manlio D’Ambrosi aveva chiesto il carcere a vita per l’imputato, che è stato giudicato capace di intendere e volere al termine di una perizia psichiatrica. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Uccise l’ex fidanzata, Sohaib condannato a 25 anni Leggi anche: Aggredito, ma uccise . Non fu legittima difesa: condannato a 14 anni Trentino, uccise compagna buttandola dalla finestra: condannato a 22 anniÈ stato condannato a 22 anni di carcere Ion Gavrila, per l’omicidio volontario della compagna Maria Rosca di 46 anni, avvenuto il 30 gennaio 2022 a... Argomenti più discussi: Femminicidio Martina Carbonaro, rinviato a giudizio per omicidio aggravato Alessio Tucci; Omicidio Anna Borsa, in Appello il pm insiste: Ergastolo per Erra; Elia Del Grande, chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga; Delitto Muttoni: Vite segnate dall’abbandono. Cercò di uccidere la ex fidanzata in Brianza, per Said Cherrah condanna per tentato omicidio ridotta di 8 mesiLa Corte di Appello di Milano ha ridotto di 8 mesi la condanna per tentato omicidio a Said Cherrah, il 27enne di origini marocchine residente a Broni nel Pavese, che nel dicembre 2024 avrebbe tentato ... fanpage.it I giudici: “Anna Lucia Cecere uccise Nada Cella per invidia sociale” x.com I ladri fecero irruzione in casa: uccise uno e ferì l'altro. Per i giudici è omicidio: macellaio condannato - facebook.com facebook