Guida ubriaco rifiuta il test antidroga e nasconde cocaina | tre denunce nella notte

Nella notte, tre persone sono state denunciate tra Senigallia e Montemarciano. Un uomo di 42 anni è stato fermato alla guida di una moto e trovato ubriaco. Un 20enne ha rifiutato di sottoporsi al test antidroga durante un controllo stradale. Un minorenne è stato trovato in possesso di cocaina e più di mille euro in contanti, considerati provento di spaccio. Nessuna delle tre persone ha opposto resistenza.

Tre denunce in una notte tra Senigallia e Montemarciano. Nei guai un 42enne sorpreso alla guida della moto ubriaco, un 20enne che ha rifiutato il test antidroga durante un controllo stradale e un minorenne trovato con cocaina e oltre mille euro in contanti ritenuti provento di spaccio. È il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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