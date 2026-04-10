Piombino | Fermato alla guida dell' auto rifiuta di sottoporsi al test antidroga | denunciato operaio 30enne

A Piombino, i carabinieri hanno fermato un uomo di 30 anni al volante della sua auto. L’operaio, di origini albanesi, è stato denunciato dopo aver rifiutato di sottoporsi al test antidroga richiesto durante il controllo. Nessun altro episodio o dettaglio aggiuntivo è stato comunicato.

I carabinieri di Piombino hanno denunciato un operaio 30enne di origini albanesi per rifiuto di sottoporsi all’accertamento sull’assunzione di sostanze stupefacenti alla guida. L'uomo è stato fermato alla guida della sua auto in zona Baratti e, visto il suo stato di agitazione psicomotoria. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Rosignano | Fermato alla guida dell'auto, rifiuta di sottoporsi al test antidroga: la passeggera sorpresa con hashishUn 40enne di Rosignano è stato denunciato per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento preliminare sull’assunzione di sostanze stupefacenti e... Rosignano: rifiuta di sottoporsi ai test antidroga e in auto nasconde un coltello: denunciataA Rosignano i carabinieri, durante i controlli volti alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità diffusa, hanno denunciato una 55enne con... Argomenti più discussi: Piombino | Fermato alla guida dell'auto, rifiuta di sottoporsi al test antidroga: denunciato operaio 30enne; Controlli a Baratti: fermato dai carabinieri, si rifiuta di fare il test antidroga; Denuncia e patente ritirata per un 30enne; Rifiuta il test antidroga, denunciato operaio 30enne. Piombino - 18 Ott. 1925 - Palco delle autorità durante la visita del Re V. Emanuele III nella cittadina. Il Sindaco Sabatino Mochi porge il saluto di benvenuto da parte della popolazione. (arch. ICCD) - facebook.com facebook Il rigassificatore di Piombino non è solo inutile a livello energetico, ma è una minaccia per l'ambiente e per la sicurezza della popolazione locale Per questo sabato il WWF di Piombino parteciperà alla manifestazione per dire "NO" alla sua proroga wwf.it/pan x.com