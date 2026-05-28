GUIDA TV 28 MAGGIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Notizia in breve

Ecco la guida TV per il 28 maggio 2026. Sono in programmazione diversi programmi tra Rai, Mediaset, La7 e Discovery. Tra le proposte serali ci sono film, talk show e serie televisive. La sera si svolgono anche eventi speciali e approfondimenti. Gli spettatori possono scegliere tra diverse offerte in base ai propri interessi e alle reti di riferimento. La guida fornisce un quadro completo delle principali trasmissioni in onda questa sera.