GUIDA TV 28 APRILE 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida tv per la sera del 28 aprile 2026, con programmi e trasmissioni in onda su Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre reti. La selezione include film, serie, talk show e documentari disponibili in prima serata. Tra le proposte, ci sono anche eventi sportivi e programmi di approfondimento. Per chi vuole scommettere, è possibile partecipare al toto share e indovinare gli ascolti serali.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:25 Il Commissario Montalbano 5 R Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 21:20 00:00 Belve Radio2 Social Club R Talk Show Show Rai3 21:20 00:00 FarWest Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:35 00:55 È Sempre Cartabianca Dalla Parte degli Animali R Talk Show Rubrica Canale 5 21:55 01:20 Grande Fratello Vip Tg5 Reality Show Notiziario Italia 1 21:15 01:35 Le Iene Presentano: Inside Cronache di Sangue: La Storia di Jack Lo Squartatore Inchieste Doc. La7 21:15 01:00 Dimartedì TgLa7 Talk Show Notiziario Tv8 21:40 23:40 Italia’s Got Talent 1ªTv Italia’s Got Talent R Talent Show Talent Show Nove 21:30 23:45 Chernobyl: Nuove Verità 1ªTv Mr.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GUIDA TV 28 APRILE 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI Notizie correlate GUIDA TV 28 FEBBRAIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALICosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma... GUIDA TV 28 MARZO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALICosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Guida Tv martedì 28 aprile 2026, cosa vedere stasera in tv; Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 27 Aprile, in prima serata; La forza di una donna, le trame dal 27 aprile al 3 maggio 2026; Il calendario e gli orari di Champions League. Guida Tv martedì 28 aprile 2026, cosa vedere stasera in tvGuida Tv martedì 28 aprile 2026, cosa vedere stasera in tv sui diversi canali Rai, Mediaset, Sky, TV8, Discovery ... dituttounpop.it Guida TV di martedì 28 aprile 2026: cosa guardare stasera sui canali in chiaro e su SkyCosa c’è stasera in tv? Per chi ha in programma questa sera (martedì 28 aprile 2026) di rimanere a casa, ecco la guida tv con la programmazione dei canali tv nazionali sul digitale terrestre e su Sky. msn.com Svolta nel cartello petrolifero a guida saudita nel pieno della guerra Iran-Usa. Dopo 60 anni gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l’uscita dall’Opec e dall’alleanza Opec+ a partire dall’1 maggio. Puntano ad aumento produzione dopo addio Opec. Alla base - facebook.com facebook Patente di guida, cosa significa il codice 01.02 e cosa si rischia a non rispettarlo x.com