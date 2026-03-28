GUIDA TV 28 MARZO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida TV per la sera del 28 marzo 2026, con programmi trasmessi su Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre reti. Su Rai1 va in onda

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 01:05 Canzonissima Sottovoce e Dintorni Musica Talk Show Rai2 21:20 23:00 F.B.I. F.B.I. International Serie Tv Serie Tv Rai3 21:30 23:40 La Pelle del Mondo Blob Doc. Video-frammenti Rete 4 21:35 00:00 Pari e Dispari Nikita Film Film Canale 5 21:30 00:55 Amici di Maria De Filippi Tg5 Speciale Talent Rubrica Italia 1 21:20 23:30 Cattivissimo Me 2 The Mask 2 Film Film La7 20:35 00:00 In Altre Parole Barbero Risponde Talk Show Doc. Tv8 20:55 21:45 MotoGP Stati Uniti: Sprint... 🔗 Leggi su Bubinoblog

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