In Kurdistan iracheno, sei soldati francesi sono stati feriti da un attacco con drone contro una base militare, secondo quanto comunicato dal presidente francese. Uno di loro, gravemente ferito, è deceduto, portando a sette il totale delle vittime tra i militari francesi coinvolti. Nel frattempo, in Iraq, un aereo cisterna statunitense è precipitato in un incidente, mentre le forze iraniane hanno dichiarato di aver colpito la portaerei statunitense Lincoln e di aver ordinato il ritiro.

Roma, 13 marzo 2026 - Non ce l’ha fatta uno dei sei soldati francesi feriti nell’attacco di un drone contro una base militare, nel Kurdistan iracheno, lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron. "Il sergente maggiore Arnaud Frion è morto per la Francia durante un attacco nei pressi di Erbil, in Iraq", ha scritto su X. E mentre il presidente Donald Trump attacca il New York Times, che ha parlato di un miglioramento nelle tattiche di Teheran per contrastare i raid Usa e di Israele ("Stiamo distruggendo completamente il regime terroristico dell'Iran, militarmente, economicamente e in ogni altro modo, eppure, se leggete il fallimentare New York Times, pensereste erroneamente che non stiamo vincendo", ha scritto Trump su Truth), un quarto velivolo Usa è precipitato dall'inizio dell'operazione "Epic Fury". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, è morto uno dei sei soldati francesi feriti da un drone a Erbil. Aereo cisterna Usa precipita in Iraq: “Incidente”. Pasdaran: “Colpita la portaerei Lincoln, si ritira”

Articoli correlati

Guerra in Iran, è morto uno dei sei soldati francesi feriti da un drone a Erbil. Aereo cisterna Usa precipita in Iraq, Centcom: “Incidente”. Israele: “Colpiti 200 obiettivi”Roma, 13 marzo 2026 - Non ce l’ha fatta uno dei sei soldati francesi feriti nell’attacco di un drone contro una base militare nel Kurdistan iracheno,...

Guerra in Iran: morto anche l’ex presidente Ahmadinejad. Pasdaran: “Colpita portaerei Lincoln”. Replica Usa: “Nemmeno sfiorata”WASHINGTON – Anche l’ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad sarebbe stato ucciso insieme alle sue guardie del corpo durante il primo attacco...

Tutto quello che riguarda Guerra in Iran è morto uno dei sei...

Temi più discussi: Perché è scoppiata la guerra in Iran e quali sono gli obiettivi di Usa, Israele e Teheran; Guerra all'Iran, le ragioni dell'attcco con l'incognita del futuro; Come Trump ha deciso di entrare in guerra; Il mondo questa settimana: la guerra all'Iran vista da Arabia Saudita, Israele, Cina e Africa.

Guerra in Iran, l'Idf: «200 attacchi completati». Dagli Usa ok al petrolio russo. Morto un militare francese, l'ira di Macron«Per ampliare la portata globale delle forniture esistenti di petrolio il dipartimento del Tesoro ha concesso un'autorizzazione temporanea che consente ai Paesi di acquistare petrolio russo attualment ... leggo.it

Guerra in Iran, esplosione al sito nucleare di Fordow | Distrutto l’impianto impenetrabile di TeheranLa guerra in Iran prosegue e nelle scorse ore è stata registrata una forte esplosione presso il sito nucleare di Fordow: ecco cosa è emerso ... ilsussidiario.net

Crosetto: «Nessuna nave da guerra a Hormuz. Necessitiamo di una linea europea condivisa» - facebook.com facebook

Guerra in Iran, le news di oggi. Washington autorizza vendita di petrolio russo. Morto in raid a Erbil un soldato francese, Macron: “Inaccettabile” x.com