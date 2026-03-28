Iran la guerra in diretta | raid su base Usa in Arabia Saudita militari feriti Rubio | Il conflitto durerà settimane

Nelle ultime ore, una base aerea americana in Arabia Saudita è stata colpita da un attacco iraniano. Durante l’incidente, alcuni militari sono rimasti feriti. In risposta, sono stati condotti raid su installazioni iraniane. Un senatore statunitense ha dichiarato che il conflitto potrebbe durare alcune settimane. La situazione rimane tesa tra Iran, Israele e Stati Uniti, con aggiornamenti continui sulle provocazioni militari.