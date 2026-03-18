In Lombardia, il costo della vita a febbraio è salito di circa 480 euro rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Aumenti che si registrano principalmente in Lombardia, con Milano che si conferma tra le città più influenzate. La crescita dei prezzi non è legata a fattori esterni come la guerra, ma è attribuibile all’impatto delle Olimpiadi invernali, che si sono svolte recentemente.

Milano, 18 marzo 2026 – Inflazione in crescita: rispetto ad un anno fa, il costo della vita in Lombardia è aumentato mediamente di 480 euro. A fare i conti, alla luce dei dati sull’ inflazione di febbraio pubblicati dall’Istat per le diverse province (non c’è, invece, il dato regionale), è stata l’Unione Nazionale Consumatori, che ha anche stilato la classifica delle città più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita. Effetto Olimpiadi. Se la media nazionale è d i 376 euro in più a famiglia, sopra questa media si collocano Milano (+1.197 euro), Varese (+695), Mantova (+488), Bergamo (+483) e Lecco (+459). Sotto troviamo Cremona (+363 euro di media famiglia in un anno), Brescia e Pavia (+332), Como (+242), Lodi (+201 euro ). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il costo della vita in Lombardia, febbraio più caro di un anno fa. Effetto guerra? No, Olimpiadi

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