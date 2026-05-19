Maturità scatta la corsa alle ripetizioni last minute | gli studenti spendono fino a 540 euro Le materie più richieste e il boom a giugno

In vista dell’esame di maturità, molti studenti ricorrono alle ripetizioni private, con alcune famiglie che arrivano a spendere fino a 540 euro. Le materie più richieste sono quelle più difficili o considerate decisive per il risultato finale. Il numero di richieste di lezioni supplementari aumenta sensibilmente nel mese di giugno, quando si concentra la fase finale della preparazione. Questa tendenza si manifesta in modo particolare nelle settimane immediatamente precedenti all’appuntamento con l’esame.

Nei mesi che precedono l’esame di maturità, le famiglie arrivano a spendere fino a 540 euro per le ripetizioni private. Cifra calcolata considerando una media di tre ore di lezione a settimana per tre mesi, con una tariffa di circa 15 euro all’ora per le materie considerate più difficili, come matematica, fisica, latino e greco. Il costo cambia, però, a seconda della disciplina. Per italiano e inglese, ad esempio, il prezzo medio scende a 13 euro l’ora, portando la spesa complessiva stimata a circa 468 euro. È quanto emerge dall’analisi dell’Osservatorio di dati di «Le Tue Lezioni», la piattaforma online tra le più utilizzate per le lezioni private. 🔗 Leggi su Open.online

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