Gucci sfila anche nella Formula 1 Sarà il top sponsor del team Alpine
Gucci sarà il nuovo top sponsor del team Alpine in Formula 1, con il debutto previsto nel 2027. La maison entrerà nel campionato con un accordo commerciale che coinvolge anche il coinvolgimento di un consigliere della scuderia. L’azienda di moda continuerà a rafforzare la presenza del marchio sui circuiti di Formula 1, in un trend sempre più evidente tra i marchi di lusso.
Che il potenziamento dei marchi di lusso sfrecci sui circuiti di Formula 1 è assodato. Un Gran Premio non è solo una corsa tra macchine: è immaginario pop, convergenza di stelle social, traguardo «aspirazionale», direbbe qualcuno, per una platea vastissima. Anche per questo, il rapporto d’affari tra Gucci e la scuderia francese Alpine-Renault, reso noto ieri, non dovrebbe stupire. Il demiurgo dell’intesa attiva dalla stagione 2027, il manager milanese di origini pugliesi Luca De Meo, a capo del gruppo Kering che include Gucci, ha un passato fruttuoso da dirigente nel mondo delle automobili (è stato ceo di Alpine) e ha studiato l’ingresso del marchio di moda nella Formula 1 non lesinando sui dettagli. 🔗 Leggi su Laverita.info
Gucci | Fall/Winter 2026/27 | Milan Fashion Week - 4K
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