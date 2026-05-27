Gucci sbarca in Formula 1 | dal 2027 darà il nome e i colori al team Alpine di Briatore

Notizia in breve

Gucci entrerà nel mondo della Formula 1 dal 2027, diventando sponsor e dando il nome e i colori al team Alpine di Briatore. La partnership è stata annunciata oggi, mercoledì 27 maggio. La casa di moda italiana porterà il suo marchio sulla vettura e sulle divise del team a partire dalla prossima stagione di gara. L’accordo prevede anche iniziative di marketing e collaborazioni tra i due marchi.