Gucci sbarca in Formula 1 | dal 2027 darà il nome e i colori al team Alpine di Briatore
Gucci entrerà nel mondo della Formula 1 dal 2027, diventando sponsor e dando il nome e i colori al team Alpine di Briatore. La partnership è stata annunciata oggi, mercoledì 27 maggio. La casa di moda italiana porterà il suo marchio sulla vettura e sulle divise del team a partire dalla prossima stagione di gara. L’accordo prevede anche iniziative di marketing e collaborazioni tra i due marchi.
Gucci porterà il lusso sulla griglia di partenza della Formula 1. Oggi, mercoledì 27 maggio, è stata annunciata la partnership con Alpine Formula 1. Dal campionato 2027 il team di cui è team principal Flavio Briatore correrà con il nome di 'Gucci Racing Alpine Formula One Team', con i colori di. 🔗 Leggi su Today.it
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