Formula 1 svolta storica per Alpine | dal 2027 cambia nome e diventa Gucci Racing Alpine
A partire dal 2027, la squadra di Formula 1 cambierà nome in “Gucci Racing Alpine”. La modifica deriva da un accordo tra la scuderia e il marchio di moda, che diventerà partner ufficiale. La squadra continuerà a competere con il nome Alpine, ma con l’aggiunta del brand Gucci. La partnership prevede anche una rivisitazione estetica delle vetture e dei materiali promozionali. La decisione coinvolge anche la ristrutturazione del team e la pianificazione degli investimenti futuri.
La scuderia di Briatore veste Gucci per conquistare i miliardi di appassionati della Formula 1. Addio a Bwt, per la prima volta un brand di alta moda diventa Title Partner nel circus A partire dalla stagione 2027, il Campionato del Mondo diFormula 1assisterà a un debutto senza precedenti nel mondo del lusso. La maison fiorentinaGuccientrerà nel circus dell’automobilismo sportivo come Title Partner delteam Alpine,prendendo il posto dello sponsor uscente, la svizzeraBwt. La scuderia, di proprietà del Gruppo Renault e guidata a livello strategico dall’executive advisorFlavio Briatore, cambierà ufficialmente denominazione d’iscritta correndo sotto le insegne di “Gucci Racing Alpine Formula One Team”e sfoggiando i colori storici del marchio di moda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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