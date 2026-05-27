Formula 1 svolta storica per Alpine | dal 2027 cambia nome e diventa Gucci Racing Alpine

Notizia in breve

A partire dal 2027, la squadra di Formula 1 cambierà nome in “Gucci Racing Alpine”. La modifica deriva da un accordo tra la scuderia e il marchio di moda, che diventerà partner ufficiale. La squadra continuerà a competere con il nome Alpine, ma con l’aggiunta del brand Gucci. La partnership prevede anche una rivisitazione estetica delle vetture e dei materiali promozionali. La decisione coinvolge anche la ristrutturazione del team e la pianificazione degli investimenti futuri.