Formula 1 svolta storica per Alpine | dal 2027 cambia nome e diventa Gucci Racing Alpine

Da ildifforme.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A partire dal 2027, la squadra di Formula 1 cambierà nome in “Gucci Racing Alpine”. La modifica deriva da un accordo tra la scuderia e il marchio di moda, che diventerà partner ufficiale. La squadra continuerà a competere con il nome Alpine, ma con l’aggiunta del brand Gucci. La partnership prevede anche una rivisitazione estetica delle vetture e dei materiali promozionali. La decisione coinvolge anche la ristrutturazione del team e la pianificazione degli investimenti futuri.

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