Guatemala | maxi colpo ai narcotrafficanti scoperto mega laboratorio
Le forze dell'ordine hanno smantellato un grande laboratorio di droga in Guatemala, che completava tutto il ciclo di produzione. Durante l'irruzione sono stati sequestrati armi da fuoco e ingenti somme di denaro. Il laboratorio era attivo nella lavorazione e confezionamento di sostanze stupefacenti, con attrezzature per la produzione e il confezionamento. Nessuna persona è stata arrestata durante l'operazione.
? Punti chiave Come faceva il laboratorio a completare l'intero ciclo produttivo?. Quali armi e capitali hanno sequestrato durante l'irruzione?. Perché l'operazione ha colpito contemporaneamente diverse zone del Paese?. Chi gestiva i collegamenti tra il laboratorio e gli scali portuali?.? In Breve Complesso di tre edifici a San Marcos permetteva l'intero ciclo produttivo della cocaina.. Sequestrate armi, munizioni e denaro contante durante l'irruzione militare al confine messicano.. Operazioni simultanee nel nord hanno distrutto piantagioni di marijuana e sequestrato armi.. Intercettati 149 chilogrammi di cocaina in uno scalo portuale della zona meridionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Scoperto laboratorio con macchine da cucire senza protezioni: scatta la maxi multaA Magione, in provincia di Perugia, un laboratorio con macchine da cucire prive di protezioni è stato scoperto e l’attività è stata immediatamente...
Scoperto maxi deposito abusivo di oli lubrificanti a Popoli Terme: sequestri per 900mila euro, imprenditore ai domiciliariNella zona artigianale di Popoli Terme è stato scoperto un grande deposito abusivo di oli lubrificanti, gasolio e liquidi antigelo.