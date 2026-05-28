Le forze dell'ordine hanno smantellato un grande laboratorio di droga in Guatemala, che completava tutto il ciclo di produzione. Durante l'irruzione sono stati sequestrati armi da fuoco e ingenti somme di denaro. Il laboratorio era attivo nella lavorazione e confezionamento di sostanze stupefacenti, con attrezzature per la produzione e il confezionamento. Nessuna persona è stata arrestata durante l'operazione.

? Punti chiave Come faceva il laboratorio a completare l'intero ciclo produttivo?. Quali armi e capitali hanno sequestrato durante l'irruzione?. Perché l'operazione ha colpito contemporaneamente diverse zone del Paese?. Chi gestiva i collegamenti tra il laboratorio e gli scali portuali?.? In Breve Complesso di tre edifici a San Marcos permetteva l'intero ciclo produttivo della cocaina.. Sequestrate armi, munizioni e denaro contante durante l'irruzione militare al confine messicano.. Operazioni simultanee nel nord hanno distrutto piantagioni di marijuana e sequestrato armi.. Intercettati 149 chilogrammi di cocaina in uno scalo portuale della zona meridionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guatemala: maxi colpo ai narcotrafficanti, scoperto mega laboratorio

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