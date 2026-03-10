Scoperto laboratorio con macchine da cucire senza protezioni | scatta la maxi multa

A Magione, in provincia di Perugia, un laboratorio con macchine da cucire prive di protezioni è stato scoperto e l’attività è stata immediatamente sospesa. La scoperta è avvenuta il 10 marzo 2026, durante un controllo di routine. Le autorità hanno applicato una maxi multa per le violazioni riscontrate. La struttura operava senza rispettare le norme di sicurezza previste.

Magione (Perugia), 10 marzo 2026 – A Magione, nella provincia di Perugia, è stata sospesa un'attività laboratorio con macchine da cucire senza protezioni. Nel corso di un controllo da parte dei Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Perugia, i militari hanno infatti riscontrato "Gravi violazioni in materia di salute e sicurezza" in un laboratorio gestito da un'imprenditrice di nazionalità cinese. La donna è stata deferita alla Procura di Perugia e l'attività è stata sospesa. Le violazioni riscontrate I militari hanno riferito che durante il controllo hanno accertato che, tra le altre cose, nel laboratorio venivano...