Guasto tecnico al decollo l' elisoccorso di Parma rimane a terra sull' argine per tutta la notte
L’eliambulanza del 118 di Parma è rimasta ferma sull’argine del Po tra Piacenza e Cremona dalla sera del 27 maggio a causa di un problema tecnico al momento del decollo. L’elicottero non è stato in grado di decollare e ha trascorso la notte in quella posizione. Nessun intervento di emergenza è stato effettuato con quell’elicottero durante il periodo di inattività. La riparazione del guasto è ancora in corso.
È ferma per un problema tecnico dalla serata del 27 maggio sull’argine del Po al confine tra Piacenza e Cremona l’eliambulanza del 118 di Parma. Purtroppo per l'elicottero si è presentata un'avaria durante la fase di decollo dopo un intervento nei pressi di Soarza. Per il mezzo era stato disposto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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