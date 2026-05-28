Guasto tecnico al decollo l' elisoccorso di Parma rimane a terra sull' argine per tutta la notte

Notizia in breve

L’eliambulanza del 118 di Parma è rimasta ferma sull’argine del Po tra Piacenza e Cremona dalla sera del 27 maggio a causa di un problema tecnico al momento del decollo. L’elicottero non è stato in grado di decollare e ha trascorso la notte in quella posizione. Nessun intervento di emergenza è stato effettuato con quell’elicottero durante il periodo di inattività. La riparazione del guasto è ancora in corso.