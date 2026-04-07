Treno alta velocità Tgv si schianta contro camion militare in Francia | morto macchinista diversi passeggeri feriti

Un incidente ferroviario si è verificato tra Béthune e Lens, nel dipartimento del Pas-de-Calais, in Francia. Un treno ad alta velocità TGV si è scontrato con un camion militare in un passaggio a livello. L’impatto ha provocato la morte del macchinista e il ferimento di diverse decine di passeggeri, su un totale di 243 persone a bordo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione.

L’incidente ferroviario a un passaggio a livello tra Béthune e Lens, nel dipartimento del Pas-de-Calais, ha causato la morte del macchinista e il ferimento di alcune decine dei 243 passeggeri che si trovavano a bordo del treno TGV. 🔗 Leggi su Fanpage.it Bus pieno di studenti si schianta contro un treno al passaggio a livello: diversi feritiPaura questa mattina nel Viterbese per un grave incidente tra autobus e treno che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Per l'ingresso dei Tgv francesi nell'alta velocità italiana ci sono ancora diversi nodi da sciogliereL’ingresso dei nuovi treni francesi Tgv nell’alta velocità italiana sembra più complicata di quanto previsto. Temi più discussi: italo treno; Treni, l’allarme dei pendolari: In Umbria col nuovo accordo rischio maxi ritardi -; Avviati test Frecciarossa tra Monaco e Italia | in futuro si potrà viaggiare da Berlino a Napoli in treno. Alta Velocità, addio al duopolio Trenitalia-Italo: arrivano i treni Tgv (a due piani)L’approdo del colosso Sncf da settembre 2027, ma i binari ’respireranno’ solo con la Foster nel 2028. Rischio imbuto sulla linea. L’assessore regionale Boni: Ci siamo attivati per valutare l’impatt ... lanazione.it Per l'ingresso dei Tgv francesi nell'alta velocità italiana ci sono ancora diversi nodi da sciogliereL'arrivo in Italia dei treni veloci del gruppo francese Sncf accende la questione concorrenza perché con una rete già satura Trenitalia e Italo Treno ... ilfoglio.it Un viaggio in treno ad alta velocità tra Aachen e Francoforte si è trasformato in un’emergenza giovedì sera quando un uomo mascherato ha minacciato di compiere un attacco e ha fatto esplodere dispositivi pirotecnici all’interno di un ICE. I passeggeri hanno r - facebook.com facebook