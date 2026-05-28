Guardistallo | la comunità saluta il Luogotenente Paolo Loprencipe

La comunità di Guardistallo saluta il Luogotenente Paolo Loprencipe, comandante della Stazione dei Carabinieri, che si congeda dopo 41 anni di servizio. L'addio avviene in un momento di fine carriera per il militare, che ha ricoperto il ruolo di comandante della stazione locale. Nessun dettaglio sui motivi del congedo o su eventuali incarichi futuri. La cerimonia di commiato ha coinvolto le forze dell’ordine e i cittadini.

L'Arma dei Carabinieri e la comunità di Guardistallo salutano il Luogotenente carica speciale Paolo Loprencipe, comandante della Stazione Carabinieri di Guardistallo, che si congeda dopo 41 anni di onorato servizio.La sua carriera ha rappresentato un punto di riferimento umano e professionale sia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il vescovo della Diocesi di Benevento saluta la comunitàIl vescovo della Diocesi di Benevento ha annunciato il suo addio alla comunità con un messaggio di saluto.

Si è spento Toti Magno, la comunità gallipolina saluta il “poeta” della fotografiaÈ morto Toti Magno, figura nota nella comunità di Gallipoli per il suo lavoro come fotografo.