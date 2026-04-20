Si è spento Toti Magno la comunità gallipolina saluta il poeta della fotografia

È morto Toti Magno, figura nota nella comunità di Gallipoli per il suo lavoro come fotografo. La notizia è stata accolta con dolore da chi lo conosceva, poiché era considerato un poeta della fotografia, capace di comunicare emozioni attraverso le immagini. Magno aveva dedicato gran parte della sua vita a catturare momenti e scene della vita locale, lasciando un segno nel panorama artistico della zona.

GALLIPOLI – L’uomo che parlava e incantava con le immagini catturate con l’obbiettivo della sua macchina fotografica. La comunità gallipolina piange la perdita di uno dei suoi concittadini più accorti e puntuali nella descrizione della bellezza, ma anche, a volte, delle contraddizioni della città.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Il vescovo della Diocesi di Benevento saluta la comunitàIl vescovo di Benevento si congeda dalla diocesi con un messaggio di gratitudine, unità e amore cristiano, invitando i fedeli a unirsi a lui per... Leggi anche: Grande impegno politico. Una comunità in lutto. Si è spento Giorgio De Wolf Contenuti utili per approfondire Gallipoli in lutto: morto il fotografo Toti MagnoGallipoli in lutto. La comunità si stringe nel dolore per la scomparsa di Salvatore Magno, per tutti Toti, morto all'età di 72 anni. Noto fotografo ... quotidianodipuglia.it Toti: 'Il nemico non è la magistratura ma la politica'Da solo davanti a uno specchio con un selfie l'ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si sfoga con il mondo della politica all'indomani della richiesta di patteggiamento nell'inchiesta per ... ansa.it