Il vescovo della Diocesi di Benevento saluta la comunità
Il vescovo della Diocesi di Benevento ha annunciato il suo addio alla comunità con un messaggio di saluto. Nel comunicato, ha scritto di lasciare l’incarico con umiltà e affetto, ringraziando chi ha condiviso il suo percorso. La decisione di congedarsi è stata comunicata ufficialmente, senza dettagli aggiuntivi o motivazioni specifiche, lasciando alla comunità l’attesa di ulteriori sviluppi.
Il vescovo di Benevento si congeda dalla diocesi con un messaggio di gratitudine, unità e amore cristiano, invitando i fedeli a unirsi a lui per l’ultima celebrazione in cattedrale mercoledì 18 marzo Carissimi fratelli e figli, dal primo momento in cui sono venuto in mezzo a voi, mi sono sentito chiamato da Dio a un compito che ho percepito superiore alle mie capacità. Mi sono sempre sforzato di servire la Chiesa di Dio che è in Benevento, la città tutta e l’intero territorio diocesano “con disinteresse, con umiltà e amore” (Paolo VI, discorso all’ONU), nel rispetto delle legittime autonomie e dei fini e compiti propri di ciascuna istituzione. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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