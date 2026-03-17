Il vescovo della Diocesi di Benevento ha annunciato il suo addio alla comunità con un messaggio di saluto. Nel comunicato, ha scritto di lasciare l’incarico con umiltà e affetto, ringraziando chi ha condiviso il suo percorso. La decisione di congedarsi è stata comunicata ufficialmente, senza dettagli aggiuntivi o motivazioni specifiche, lasciando alla comunità l’attesa di ulteriori sviluppi.

Il vescovo di Benevento si congeda dalla diocesi con un messaggio di gratitudine, unità e amore cristiano, invitando i fedeli a unirsi a lui per l’ultima celebrazione in cattedrale mercoledì 18 marzo Carissimi fratelli e figli, dal primo momento in cui sono venuto in mezzo a voi, mi sono sentito chiamato da Dio a un compito che ho percepito superiore alle mie capacità. Mi sono sempre sforzato di servire la Chiesa di Dio che è in Benevento, la città tutta e l’intero territorio diocesano “con disinteresse, con umiltà e amore” (Paolo VI, discorso all’ONU), nel rispetto delle legittime autonomie e dei fini e compiti propri di ciascuna istituzione. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Il vescovo della Diocesi di Benevento saluta la comunità

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