Guardia Costiera il Direttore Marittimo del Lazio in visita a Ventotene

Il 27 maggio 2026, il Direttore Marittimo del Lazio ha visitato l’isola di Ventotene. Durante la giornata, ha incontrato rappresentanti locali e visitato alcuni punti delle strutture portuali. La visita si è svolta in modo ufficiale, senza ulteriori dettagli su incontri o attività specifiche. La delegazione ha lasciato l’isola nel pomeriggio, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Incontro con Comune, Demanio e Area Marina Protetta per fare il punto su infrastrutture, sicurezza in mare e tutela dell’ambiente Ventotene, 28 maggio 2026 – Il Direttore Marittimo del Lazio, C.V. (CP) Cosimo Nicastro, si è recato ieri in visita istituzionale sull’isola di Ventotene. Nel corso della mattinata si è svolto un incontro presso il Comune di Ventotene con il Sindaco, Dott. Carmine CAPUTO. Presenti anche il Capo Ufficio Pianificazione e Infrastrutture del Comando Generale della Guardia Costiera, C.V. (CP) Sergio LO PRESTI e il Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio, Dott.ssa Maria Antonietta Brizzo. Successivamente, il Comandante Nicastro ha incontrato il Direttore dell’Area Marina Protetta, Dott. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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La Direzione Marittima del Lazio a tutela della filiera ittica

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