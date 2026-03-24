Traffico marittimo il monitoraggio della Guardia costiera | fornite 5,4 miliardi di informazioni all’Ue

La Guardia costiera italiana ha fornito all’Unione Europea 5,4 miliardi di dati relativi al traffico marittimo, contribuendo a un totale di circa 89,6 miliardi di informazioni gestite a livello comunitario. Questi dati vengono utilizzati per monitorare le attività marittime e migliorare la sicurezza in mare. La collaborazione tra le autorità italiane e europee riguarda principalmente il controllo e la gestione delle rotte navali.

Quasi novanta miliardi di informazioni gestite, di cui 5,4 miliardi fornite dalla Guardia Costiera italiana. Sono i dati sul monitoraggio del traffico marittimo di cui si è occupata nel 2025 la piattaforma MARES - Mediterranean AIS Regional Exchange System. Cifre presentate presso la sede del Reale Yacht Club Canottieri Savoia per la 22esima riunione del Mediterranean Expert Working Group organizzata dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera unitamente alla Direzione Marittima di Napoli. Nel corso della riunione, copresieduta dal direttore Marittima della Guardia costiera napoletana, l’ammiraglio ispettore... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Traffico marittimo, il monitoraggio della Guardia costiera: fornite 5,4 miliardi di informazioni all’Ue Articoli correlati Marittimo sviene a bordo di un peschereccio. Intervento della Guardia CostieraDurante la scorsa notte, una motovedetta della Guardia Costiera di Ta ranto è intervenuta in assistenza ad un peschereccio con due persone a ... Visita istituzionale del Direttore marittimo Daniele Giannelli al nucleo aereo e sezione elicotteri della guardia costieraVisita istituzionale per il Direttore marittimo dell'Abruzzo, del Molise e delle isole Tremiti capitano di vascella Daniele Giannelli nella base... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Traffico marittimo Temi più discussi: Immagine EO della Settimana: Autostrade del mare nello Stretto di Øresund; Difesa: Nave Doria subentra a Nave Martinengo nella missione europea a tutela di Cipro; ESA - Immagine della settimana: Autostrade del mare nello stretto di Øresund (15 marzo 2026); Stretto di Hormuz è la rotta più cara al mondo dopo rincaro premi. Corea del Nord: Canada rafforza sorveglianza contro traffici marittimi illecitiIl Canada condurrà tra fine marzo e inizio aprile nuove attività di monitoraggio e sorveglianza contro operazioni marittime illegali, ... agenzianova.com Hormuz, traffico marittimo nel caos: l'animazioneUn’animazione di tracciamento marittimo mostra l’intenso flusso di petroliere e cargo tra lunedì 9 e martedì 10 marzo, evidenziando rallentamenti e deviazioni lungo una delle rotte energetiche più cru ... msn.com Dietrofront sullo Stretto di Hormuz: Italia pronta a intervenire per garantire il traffico marittimo Insieme a Gran Bretagna, Francia, Germania, Olanda e Giappone annunciata la disponibilità a contribuire agli sforzi per riaprire al passaggio delle navi da e per il Gol - facebook.com facebook Il traffico marittimo nello stretto di Hormuz, che separa le coste iraniane dalla penisola arabica, è quasi totalmente fermo. Trump aveva invocato l’aiuto dell’Europa, che in modo compatto ha detto di non volere entrare in questa guerra x.com