Giornata del Mare assessore Palazzo in visita alla nave Dattilo della guardia costiera

In occasione della Giornata Nazionale del Mare, l’assessore regionale all’ambiente ha visitato la nave Dattilo CP940 della Guardia Costiera, ormeggiata nel golfo di Gaeta. La visita è avvenuta durante le celebrazioni dedicate alla cultura marinara, con l’obiettivo di sottolineare l’importanza delle attività della Guardia Costiera nella tutela del mare. La nave, utilizzata per operazioni di pattuglia e salvataggio, è stata aperta al pubblico per la giornata.

In occasione della Giornata Nazionale del Mare e della cultura marinara, l’assessore regionale all’ambiente Elena Palazzo è salita a bordo della nave Dattilo CP940 della Guardia Costiera, attraccata nel golfo di Gaeta. Ad accoglierla il comandante della capitaneria di porto di Gaeta, Felice.🔗 Leggi su Latinatoday.it Giornata del Mare, studenti campani a bordo della Gregoretti con la Guardia CostieraSi sono svolte oggi le celebrazioni della “Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara”, istituita con specifico Decreto Legislativo nel... Malore sulla nave, l’intervento della guardia costiera tra vento e mare mosso. Salvato giovane marinaioPortoferraio, 29 gennaio 2026 – Giovane marinaio soccorso dalla Guardia Costiera di Portoferraio, grazie ad una complessa operazione in condizioni...