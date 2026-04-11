Giornata del Mare assessore Palazzo in visita alla nave Dattilo della guardia costiera

Da latinatoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Nazionale del Mare, l’assessore regionale all’ambiente ha visitato la nave Dattilo CP940 della Guardia Costiera, ormeggiata nel golfo di Gaeta. La visita è avvenuta durante le celebrazioni dedicate alla cultura marinara, con l’obiettivo di sottolineare l’importanza delle attività della Guardia Costiera nella tutela del mare. La nave, utilizzata per operazioni di pattuglia e salvataggio, è stata aperta al pubblico per la giornata.

In occasione della Giornata Nazionale del Mare e della cultura marinara, l’assessore regionale all’ambiente Elena Palazzo è salita a bordo della nave Dattilo CP940 della Guardia Costiera, attraccata nel golfo di Gaeta. Ad accoglierla il comandante della capitaneria di porto di Gaeta, Felice.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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