Nel nuovo film di Aleandri, due protagonisti sono coinvolti in un piano di vendetta che sfocia in caos. La vicenda si concentra su un confronto tra un uomo e una donna, entrambi con motivazioni personali. La trama si sviluppa attraverso azioni che portano a conseguenze imprevedibili, con eventi che si susseguono in modo rapido e violento. La storia evidenzia come un’azione di rivalsa possa degenerare in situazioni fuori controllo.

? Punti chiave Come può un piano di vendetta trasformarsi in un caos incontrollabile?. Chi sono i due protagonisti coinvolti in questo pericoloso gioco legale?. Perché la strategia dell'avvocato rischia di ritorcersi contro di lui?. Quanto può spingersi oltre un uomo per riconquistare la propria donna?.? In Breve Regia affidata a Simone Aleandri con uscita nelle sale il 28 maggio 2026.. Sofia interpretata da Andrea Delogu richiede assistenza legale per condotte di stalking.. Trama incentrata sul piano di vendetta dell'avvocato contro lo chef ex compagno.. Narrazione scardina la commedia romantica esplorando il confine tra legge e impulsi.. L’uscita nelle sale di Innamorarsi e altre pessime idee, la nuova pellicola diretta da Simone Aleandri, avviene oggi 28 maggio 2026 e propone una riflessione ironica sulle fragilità umane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guanciale e Delogu: vendetta e caos nel nuovo film di Aleandri

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