Lino Guanciale e il piano di vendetta | arriva il nuovo film di Aleandri

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato il nuovo film di Aleandri che vede come protagonista Lino Guanciale nel ruolo di un avvocato coinvolto in un piano di vendetta. La trama si concentra su come l’avvocato utilizzi un tradimento come base per realizzare una vendetta. Nel corso della narrazione vengono introdotte una donna coinvolta in un piano di seduzione e uno chef al centro delle dinamiche che si sviluppano tra i personaggi. La pellicola affronta temi di rivalsa e tradimento in un contesto di tensione e suspense.

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? Domande chiave Come può un avvocato trasformare un tradimento in una vendetta perfetta?. Chi è la donna coinvolta nel piano di seduzione per colpire lo chef?. Perché l'alleanza tra l'avvocato e la complice rischia di fallire?. Cosa accadrà quando l'attrazione tra i due complici supererà la missione?.? In Breve Presentazione al Cinema Adriano di Roma il 27 maggio alle ore 10:30.. Distribuzione cinematografica affidata a 01 Distribution a partire dal 28 maggio.. Cast include Ilenia Pastorelli, Andrea Delogu, Claudio Colica e Grazia Schiavo.. Interviste video presso l'Hotel NH Giustiniano in Via Virgilio 1.. Il prossimo mercoledì 27 maggio, alle ore 10:30, il Cinema Adriano di Roma ospiterà la proiezione e la conferenza stampa per presentare Innamorarsi e altre pessime idee, l’ultima opera diretta da Simone Aleandri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Innamorarsi e altre pessime idee - Trailer del film con Lino Guanciale e Andrea Delogu

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