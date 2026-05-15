Lino Guanciale e il piano di vendetta | arriva il nuovo film di Aleandri

È arrivato il nuovo film di Aleandri che vede come protagonista Lino Guanciale nel ruolo di un avvocato coinvolto in un piano di vendetta. La trama si concentra su come l’avvocato utilizzi un tradimento come base per realizzare una vendetta. Nel corso della narrazione vengono introdotte una donna coinvolta in un piano di seduzione e uno chef al centro delle dinamiche che si sviluppano tra i personaggi. La pellicola affronta temi di rivalsa e tradimento in un contesto di tensione e suspense.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui