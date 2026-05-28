Gualtieri su Roma Capitale | serve una legge ordinaria non la riforma

Gualtieri ha dichiarato che Roma Capitale ha bisogno di una legge ordinaria, non di una riforma costituzionale. La questione dei prezzi dei biglietti dell'autobus potrebbe essere influenzata dalla gestione futura. La riforma costituzionale proposta potrebbe ostacolare gli affitti brevi, secondo alcune analisi. La discussione riguarda principalmente le modalità di regolamentazione e le implicazioni normative per il settore dei trasporti e degli affitti turistici.

?? Punti chiave Come influirà la nuova gestione sui prezzi dei biglietti dell'autobus? Perché la riforma costituzionale rischia di bloccare gli affitti brevi? Chi sono i politici che hanno causato tensioni interne al PD? Quali risorse economiche servono per evitare il caos burocratico a Roma??? In Breve Emanuela Droghei ha organizzato l'incontro per discutere la gestione dei poteri capitolini. Roberto Morassut e Claudio Mancini sostengono la priorità della legge ordinaria. La gestione r . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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