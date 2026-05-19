Riforma di Roma Capitale scontro governo-Gualtieri | Senza legge con risorse e poteri meglio fermarsi
Durante un evento all'Eur, il sindaco di Roma ha invitato maggioranza e opposizioni a confrontarsi sulla riforma di Roma Capitale, evidenziando la necessità di una legge chiara con risorse e poteri definiti. La proposta del primo cittadino ha incontrato la replica del centrodestra, che ha sottolineato come senza una normativa adeguata sia più saggio fermarsi. La discussione si inserisce nel contesto di un confronto acceso tra il governo e il sindaco, mentre le parti continuano a discutere sui contenuti e le modalità della riforma.
A un evento all'Eur il sindaco di Roma invita maggioranza e opposizioni a parlarsi, ma il centrodestra replica. Rocca: "Persa un’occasione importante". Casellati: "Gualtieri doveva rappresentare linea del Pd". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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