Domani alle 21, a Bertinoro, si terrà l’apertura ufficiale delle celebrazioni per il 100° anniversario della Festa dell’Ospitalità. L’evento di apertura sarà accompagnato da un programma artistico che coinvolgerà i partecipanti. La manifestazione celebra un secolo di tradizione legata all’accoglienza e si svolge con un evento pubblico previsto nel centro della città. La festa durerà diversi giorni e prevede varie iniziative in programma.

Un compleanno speciale che si appresta a essere celebrato con un programma artistico di rilievo. Con l’appuntamento di domani, alle ore 21, Bertinoro dà ufficialmente il via alle celebrazioni per il centenario della Festa dell’Ospitalità. Per questa ricorrenza storica, l’amministrazione comunale ha predisposto un calendario fitto, che conta circa trenta eventi distribuiti tra la fine della primavera e l’inizio dell’autunno, sotto il coordinamento della direzione artistica affidata a Roberto De Lellis. Ad inaugurare questa stagione culturale, nella cornice suggestiva dei giardini della rocca, sarà la nota poeta e drammaturga cesenate Mariangela Gualtieri, figura di spicco nel panorama letterario e teatrale nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gualtieri apre la festa: 100 anni di Ospitalità

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