La poeta Mariangela Gualtieri apre il cartellone degli eventi per il centenario della Festa dell' ospitalità
La festa dell’ospitalità di Bertinoro celebra il suo centenario con un calendario di circa trenta eventi da maggio a settembre. La manifestazione include un programma di attività culturali, tra cui una serie di appuntamenti dedicati alla poesia. La direzione artistica è affidata a Roberto De Lellis. L’apertura degli eventi è stata affidata a un reading di poesia, segnando l’inizio delle iniziative estive.
Si apre nel segno della poesia il ricco cartellone di eventi (una trentina fra maggio e settembre) che il Comune di Bertinoro ha programmato lungo tutta l’estate, con la direzione artistica di Roberto De Lellis, per celebrare i 100 anni della Festa dell’Ospitalità. Il primo appuntamento ufficiale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
La metà femminile Mariangela Gualtieri
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