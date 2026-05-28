Gtt siglato l’accordo sul premio di risultato 2026 | gli obiettivi da raggiungere e quanto va ai lavoratori

Gtt e le organizzazioni sindacali hanno firmato l’accordo sul premio di risultato 2026. L’intesa definisce gli obiettivi da raggiungere e l'importo che spetterà ai lavoratori. La trattativa, conclusa dopo incontri complessi, è stata facilitata dalla volontà dell’azienda di mantenere il dialogo anche in un settore con difficoltà economiche. L’accordo rappresenta un passo importante per la definizione delle condizioni di retribuzione legate ai risultati raggiunti.

Gtt e le organizzazioni sindacali hanno siglato l’accordo sul premio di risultato 2026. L'intesa arriva al termine di una trattativa complessa, fa sapere Gtt, sbloccata dalla ferma volontà dell'azienda di mantenere aperto il dialogo nonostante le criticità economiche del settore del trasporto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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