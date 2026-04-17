Castelsangiovanni accordo sul premio di produzione per i lavoratori Elpe

A Castelsangiovanni, il sindacato Fit Cisl Piacenza ha annunciato di aver raggiunto un’intesa con Elpe Global Logistic Services, società responsabile degli appalti di Sda Express Courier e Poste Logistics nel polo logistico locale. L’accordo riguarda il premio di produzione destinato ai lavoratori coinvolti nelle attività della società. La trattativa si è conclusa con un’ipotesi di accordo, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

Fit Cisl Piacenza comunica il raggiungimento di un'ipotesi di accordo con Elpe Global Logistic Services (Egls), società che gestisce gli appalti di Sda Express Courier e Poste Logistics al polo logistico di Castelsangiovanni. L'accordo, che dovrà essere sottoposto alla ratifica delle lavoratrici.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Accordo ai Musei Civici: premio di produzione fino a 600€ per i lavoratori in appaltoL'assemblea di lavoratori e lavoratrici degli appalti dei musei civici di Venezia, riunita ieri 15 aprile, ha approvato l'accordo che istituisce il... Accordo tra Sais e i sindacati: "Scatta un premio di produzione fino a 200 euro per i lavoratori"È stato raggiunto un importante accordo tra Sais Autolinee Spa e le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per il...