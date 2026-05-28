Un rappresentante politico ha affermato che le decisioni devono essere prese con responsabilità, concentrandosi esclusivamente sul bene della comunità. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico a Grottaglie. Nessuna altra informazione su eventuali proposte o iniziative specifiche è stata fornita.

Tarantini Time Quotidiano Una scelta politica “fondata sul senso di responsabilità” e sulla volontà di mettere “al centro esclusivamente il bene della comunità”. Con queste parole la consigliera comunale di Grottaglie Maria Santoro interviene sul percorso politico intrapreso insieme al proprio gruppo e annuncia la candidatura alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Nel suo intervento, Santoro rivendica la scelta di aver avviato, già da tempo, un percorso di collaborazione con il sindaco Ciro D’Alò e con la maggioranza amministrativa. “Ho scelto sempre, con senso di responsabilità e nel pieno rispetto del mandato ricevuto dai cittadini, di mettere al centro del mio operato politico esclusivamente il bene della comunità di Grottaglie”, afferma. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Grottaglie, Maria Santoro: “La politica deve mettere al centro il bene della comunità”

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