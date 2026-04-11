Casa di Comunità hub | non basta una mano di vernice…per mettere il cittadino al centro dell' assistenza sanitaria e sociosanitaria

Arezzo, 11 aprile 2026 – È stata aperta una nuova Casa di Comunità definita “hub” per l’assistenza sanitaria e sociosanitaria. Tuttavia, si sottolinea che interventi superficiali, come una semplice riqualificazione estetica, non sono sufficienti per garantire un’effettiva centralità del cittadino nei servizi offerti. La struttura rappresenta un passo, ma ci si aspetta interventi più strutturali per migliorare l’assistenza e rispondere alle esigenze della popolazione.

Arezzo, 11 aprile 2026 – Casa di Comunità “hub ”: non basta una mano di vernice.per mettere il cittadino al centro dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria. Servono servizi reali. Quasi due anni di lavori, finanziamenti ottenuti nell’ambito del PNRR, una passata di vernice e facendo una veloce conta dei servizi che dovrebbero comporre la Casa di Comunità “Hub” c’è qualche tessera che manca. “Mi riferisco al servizio di salute mentale adulti” – tuona l’assessore alla Salute, Stefania Franceschin i – “ma anche al servizio consegna farmaci ora aperto solo due volte a settimana e solo con personale infermieristico, un tempo era aperto tutti i giorni e il sabato con la presenza del medico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Casa di Comunità “hub”: non basta una mano di vernice…per mettere il cittadino al centro dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria» Un incontro per disegnare la Casa della Comunità: il cittadino al centro dei serviziUn momento di confronto per scoprire come cambierà il volto della salute nel territorio. Case di comunità. “L’assistenza sanitaria è più vicina a cittadini”Lucca, 13 febbraio 2026 – Approvato dalla Conferenza zonale integrata della Piana di Lucca, l’atto di indirizzo per l’elaborazione del “Piano... Temi più discussi: Lecco, apre la Casa di Comunità: cure h24 in via Ghislanzoni; Sanità: Case della Comunità aperte nel weekend di Pasqua, indirizzi e orari; Reggello, visita alla Casa di Comunità: apertura della struttura il 2 maggio; Giustinian, la protesta continua: Vogliamo una casa di comunità hub. Corteo il 9 maggio. Ripatransone, nasce la Casa della Comunità hub con ambulatori, prelievi e telemedicinaLa struttura di piazza Madre Teresa di Calcutta passa da Casa della Salute a presidio territoriale più ampio, con nuovi servizi sanitari e assistenza integrata sul territorio ... lanuovariviera.it Apre la Casa di Comunità a SettimoDal 9 aprile è aperta la nuova Casa di Comunità di Settimo Milanese. primamilanoovest.it Collesalvetti, i servizi della Casa di Comunità in via Picchi - facebook.com facebook