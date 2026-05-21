A Messina, l’Azienda sanitaria locale ha istituito un elenco di professionisti qualificati specializzati in cure per l’autismo. La creazione di questo albo mira a semplificare il percorso delle famiglie alla ricerca di terapisti competenti. La selezione dei professionisti sarà effettuata da una commissione composta da rappresentanti dell’azienda sanitaria e di enti di settore. La lista sarà consultabile pubblicamente e aggiornata periodicamente per garantire la presenza di esperti riconosciuti nel campo.

? Punti chiave Come cambierà la scelta del terapista per le famiglie messinesi?. Chi selezionerà concretamente i professionisti per l'albo degli esperti?. Come verranno abbattute le liste d'attesa per i centri diurni?. Perché questo modello si ispira alla gestione sanitaria di Enna?.? In Breve Commissione di valutazione composta da specialisti DSM e funzionario esterno per garantire qualità.. Gestione affidata a enti R.U.N.T.S. e associazioni per garantire trasparenza amministrativa.. Aggiornamento trimestrale dell'elenco esperti per ampliare costantemente l'offerta terapeutica.. Modello gestionale ispirato al sistema già operativo presso il DSM di Enna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Autismo a Messina: l’Asp crea un albo di esperti per le cure

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