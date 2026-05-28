Grossa perdita idrica stop erogazione ad Archi e Pentimele

A causa di una grossa perdita idrica in località Pentimele, sono stati chiusi i pozzi e il serbatoio Archi. L’intervento di riparazione è in corso per ripristinare il servizio di erogazione. La chiusura riguarda le zone di Archi e Pentimele, dove si sono verificati i maggiori disagi. La riparazione dei tubi è in atto, ma non sono stati comunicati tempi di riapertura. La rete idrica rimane sospesa fino al completamento dell’intervento.

A causa di una grossa perdita idrica in località Pentimele, si è reso necessario procedere con la chiusura dei pozzi e del serbatoio Archi per consentire gli interventi urgenti di riparazione.La comunicazione ai cittadini arriva da Sorical che avverte: “Si potranno verificare disservizi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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