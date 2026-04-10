Riparazione di una perdita idrica il 16 aprile stop all' erogazione di acqua a Japigia e Sant' Anna

Il 16 aprile, l'erogazione di acqua sarà sospesa per circa dodici ore nei quartieri Japigia e Sant’Anna di Bari. La sospensione si rende necessaria per eseguire i lavori di riparazione di una perdita nella rete idrica. La mancanza di acqua interesserà entrambe le zone per tutta la durata dell’intervento. La riparazione è pianificata e riguarda un problema di perdita che si è verificato nella rete di distribuzione.

Dodici ore di stop all'erogazione idrica, il prossimo 16 aprile, per Japigia e per il quartiere Sant'Anna di Bari, a causa di una riparazione di una perdita in rete. E' quanto ha disposto Acquedotto Pugliese che provvederà a una riduzione temporanea della normale pressione idrica.Le disposizioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it Livorno, lavori alla rete idrica: stop all'erogazione dell'acqua martedì 24 febbraioMartedì 24 febbraio, dalle 8 alle 13, salvo imprevisti i tecnici di Asa saranno impegnati in zona Castellaccio per un intervento alla rete idrica. Leggi anche: Manuntenzione straordinaria sul territorio: stop all'erogazione idrica a Salerno martedì 14 aprile Temi più discussi: BORTIGALI: RICERCA E RIPARAZIONE DI UNA PERDITA OCCULTA NELLA ZONA INDUSTRIALE; Lavori urgenti per perdita idrica / Avvisi / Novità / Homepage; Anagni. Perdita idrica da oltre due mesi. Acea: a breve l'intervento di riparazione; OZIERI: RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA A SERVIZIO DI CHILIVANI. Come effettuare una riparazione provvisoria di una perdita idraulicaChi possiede una casa sa bene che a volte può accadere qualche piccolo inconveniente che può in un certo qual modo creare un lieve disagio. La natura di questi inconveniente può essere di diversa ... donnamoderna.com Perdita idrica da oltre due mesi. Acea: a breve l'intervento di riparazioneIn via Giminiani, ad Anagni, una perdita idrica persiste da 64 giorni. A segnalare la situazione di disagio sono i residenti della zona, nel centro storico a ridosso di Porta Cerere, che riferiscono ... ciociariaoggi.it Gli interventi di riparazione nella centrale di Torrerossa non saranno gli unici: domenica lavori Amam anche a Camaro e nella zona alle spalle del "Piemonte". - facebook.com facebook