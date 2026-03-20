Durante un intervento per una lite domestica nel casertano, un uomo di 40 anni ha aggredito i carabinieri presenti sul posto. L’uomo è stato quindi arrestato dopo aver compiuto un gesto violento nei confronti delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato in una abitazione della zona, dove i militari sono intervenuti per placare la lite tra le persone coinvolte.

Un intervento per una lite domestica si è trasformato in un episodio di violenza ai danni delle forze dell’ordine. Un uomo di 40 anni è stato arrestato nella notte con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito i carabinieri intervenuti nell’abitazione. L’allarme è scattato a seguito della segnalazione di una violenta discussione tra conviventi in un appartamento del centro cittadino. Sul posto sono giunti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere. All’interno dell’abitazione i militari hanno trovato una donna di 39 anni e il suo compagno, un 40enne originario della provincia di Caserta, entrambi domiciliati nello stabile. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Follia in casa: aggredisce i carabinieri durante una lite, arrestato 40enne nel casertano

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