Lunedì 29 giugno, alle 5 del mattino, riprende la trasmissione 1Mattina News Estate su Rai 1. La trasmissione continuerà a essere trasmessa anche durante il periodo estivo, mantenendo la programmazione mattutina. Greta Mauro e Gianpiero Scarpati saranno ancora alla guida del programma, che fornirà aggiornamenti e notizie per i telespettatori italiani. La trasmissione non subirà interruzioni e manterrà la consueta fascia oraria.

L’informazione della mattina di Rai 1 non va in vacanza e, da lunedì 29 giugno, 1Mattina News continuerà a dare il buongiorno agli italiani, a partire dalle 5.58, con una nuova coppia di conduttori per l’estate, che sostituirà i titolari Maria Soave e Tiberio Timperi. Alla guida del programma, che prosegue la collaborazione fra Direzione Intrattenimento Day Time e TG1, fino al 4 settembre ci saranno il mezzobusto Gianpiero Scarpati e Greta Mauro, reduce in questa stagione da Caffè Italia, il programma di cultura co-condotto con Pino Strabioli. In diretta dagli studi di Saxa Rubra a Roma, Mauro e Scarpati racconteranno i fatti di cronaca, attualità e costume fino alle 8, quando la linea passerà al TG1 e a Uno Mattina Estate. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Greta Mauro e Gianpiero Scarpati a 1Mattina News Estate

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