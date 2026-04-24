È scomparso l'autore Mauro Del Mauro, noto per aver scritto il libro Diario Spettinato. La sua scomparsa avviene a Morra de Sanctis. La notizia ha suscitato attenzione tra chi seguiva le sue pubblicazioni e le sue attività letterarie. Finora, non sono stati forniti dettagli sulle circostanze della scomparsa né su eventuali indagini in corso. La sua assenza lascia un vuoto nel mondo della letteratura locale.

? Cosa sapere Scomparsa a Morra de Sanctis dell'autore Mauro Del Mauro, scrittore del volume Diario Spettinato.. La comunità onorerà il lavoro dell'autore sabato 25 aprile con il premio L'Inedito.. Il lutto colpisce le strade di Morra de Sanctis con la scomparsa di Mauro Del Mauro, autore del volume Diario Spettinato, che ha lasciato un’eredità di memoria dedicata al fratello Giacomo, ex atleta straordinario e protagonista di una lotta quotidiana contro la disabilità. La comunità locale si prepara a onorare il lavoro di Mauro Del Mauro nel prossimo sabato 25 aprile, data in cui gli sarebbe dovuto essere conferito il riconoscimento previsto dal premio L’Inedito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Mauro Del Mauro: la cronaca di un amore scritto nel diario

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